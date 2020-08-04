РИАМО - 4 авг. За шесть месяцев 2020 года число погибших на дорогах Московской области снизилось на 16,4% – с 359 (в 2019 году) до 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года лучшая динамика зафиксирована в пяти городских округах Подмосковья. Но <...> при общем снижении числа погибших на 16,4% их количество на муниципальных дорогах не изменилось по отношению к 2019 году», – сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

Он добавил, что главам городских округов необходимо держать вопрос безопасности на местных дорогах под особым контролем.

В число муниципалитетов с лучшей динамикой снижения смертности вошли Зарайск, Королев, Реутов, Долгопрудный, Серебряные Пруды.