РИАМО - 4 авг. «Галамарт» точно знает, что на большом экране любой сериал становится увлекательнее, поэтому в магазинах сети можно до конца августа приобрести телевизоры с большой диагональю по специальной цене, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

«Можно, конечно, смотреть любимые фильмы и сериалы на ноутбуке или смартфоне. Можно, но удовольствия мало: мельчайшие детали на маленьких экранах попросту незаметны. А большой телевизор купить – это надо как-то ухитриться и бюджет распланировать… На самом деле нет, не надо. А вот что надо, так это заглянуть в «Галамарт» с 10 июля по 31 августа», - говорится в сообщении.

Именно в эти даты действуют спеццены на телевизоры диагональю 81 сантиметр – 6499 рублей.

пресс-службы торговой сети «Галамарт» пресс-службы торговой сети «Галамарт» пресс-службы торговой сети «Галамарт» 1 из 3

Среди достоинств предлагаемого покупателям ЖК-телевизора LEBEN – большая диагональ, четкая картинка с хорошей цветопередачей и детализацией, три входа HDMI и два разъема USB. Также на нем можно смотреть платные ТВ-программы и записывать понравившиеся фильмы и передачи.