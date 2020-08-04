РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В подмосковном Подольске стартовала серия бесплатных тренировок на открытом воздухе в рамках проекта партии «Единая Россия» «Старший брат», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске стартовал месяц бесплатных тренировок на открытом воздухе по тайскому боксу, кикбоксингу и общефизической подготовке в рамках регионального проекта ВПП «Единая Россия» «Старший брат».

«Региональный партийный проект успешно реализуется на территории округа в течение нескольких лет. За это время было проведено много мероприятий различной направленности, в том числе спортивных, задействовано много подростков», - сказал координатор регионального партийного проекта «Старший брат», член фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Алексей Батин.

Он добавил, что очередная серия бесплатных тренировок на открытом воздухе открылась для всех желающих. Занятия будут проходить каждую неделю до конца августа. Эта инициатива Московского областного отделения партии «Единая Россия», которая даст возможность приобщить к занятиям спортом детей и подростков.

Очередная тренировка - турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню физкультурника, пройдет 8 августа в поселке Дубровицы.