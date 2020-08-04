РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В подмосковном Подольске стартовала серия бесплатных тренировок на открытом воздухе в рамках проекта партии «Единая Россия» «Старший брат», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
В Подольске стартовал месяц бесплатных тренировок на открытом воздухе по тайскому боксу, кикбоксингу и общефизической подготовке в рамках регионального проекта ВПП «Единая Россия» «Старший брат».
Он добавил, что очередная серия бесплатных тренировок на открытом воздухе открылась для всех желающих. Занятия будут проходить каждую неделю до конца августа. Эта инициатива Московского областного отделения партии «Единая Россия», которая даст возможность приобщить к занятиям спортом детей и подростков.
Очередная тренировка - турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню физкультурника, пройдет 8 августа в поселке Дубровицы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии