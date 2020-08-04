РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили один новый случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе за сутки выявили 161 случай заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 117 человек. Выздоровел и выписался 47 431 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3 218 (+1)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Получившие вакцину «Вектора» от коронавируса чувствуют себя хорошо. Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от Covid-19.

- Более 40 тыс пассажиров московского транспорта получили штрафы за отсутствие маски. Проверки соблюдения масочно-перчаточного режима проводятся выборочно на станциях метро и в наземном городском транспорте.

- У певицы Риты Дакоты выявили коронавирус. Болезнь была подтверждена только с третьего раза.

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.