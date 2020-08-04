РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В Подольске выявили ряд нарушений профилактики распространения коронавируса на рынке «Кузнечики маркет» в Подольске, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 3 августа в рамках федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» прошел рейд по объектам потребительского рынка на предмет предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Активисты местного отделения партии совместно с представителем Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области проверили два объекта – рынок «Кузнечики маркет» и «Бани Алексеева».

«Так, на рынке «Кузнечики маркет» был выявлен ряд незначительных нарушений. В магазине покупатели находились без масок и перчаток, у отдельных арендаторов не было дезинфицирующих средств, на входе в торговый центр отсутствовали информационные листовки. По второму объекту, «Бани Алексеева», нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

По словам куратора партийного проекта «Народный контроль», первого зампредседателя совета депутатов округа Любви Ушаневой, все замечания были переданы управляющей компании, представитель которой также входил в состав комиссии. Участников заверили, замечания будут устранены.

Эксперт Подольского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Юлия Удодова отметила, что в регионе действуют санитарные правила по коронавирусной инфекции, которыми пренебрегать не следует. Однако жители города расслабились, некоторые перестали соблюдать меры предосторожности, а это преждевременно.

«На сегодняшний день в городском округе хоть и отмечено снижение общего числа заболевших коронавирусом, но впереди осень, а вместе с тем ожидается волна острых респираторных заболеваний. Расслабляться рано, каждый должен думать о себе и соблюдать меры предосторожности: придерживаться дистанционного режима, не забывать носить маски, обрабатывать дезинфицирующими средствами руки», - заключила Удодова.

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