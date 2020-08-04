РИАМО - 4 авг. Фестиваль искусств П.И. Чайковского в подмосковном Клину продолжается, 5 августа пройдет гала-концерт молодых музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«4 августа в концертном зале музея-заповедника П.И.Чайковского в Клину мастер класс дает Олег Худяков – заслуженный артист РФ, профессор класса флейты Московской консерватории имени П.И. Чайковского, художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра», – говорится в сообщении.

5 августа на сцене на воде в парке «Сестрорецкий» пройдет гала-концерт молодых музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной регистрации на портале музея-заповедника.

Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского является визитной карточкой Московской области. Все концерты фестиваля до 9 августа будут проходить в формате open-air.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».