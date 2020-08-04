РИАМО - 4 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Университет Дружбы Народов» Коммунарской линии метро, ее строительная готовность составляет 17%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Столичный градоначальник также поздравил метростроевцев с наступающим Днем строителя.

«Метростроевцы продолжали трудиться даже в разгар пандемии, когда большинство московских строек было приостановлено. <…> Основной объем метростроения — работы непрерывного цикла: проходка перегонных тоннелей, монолитные работы, разработка грунта, крепление котлованов. Это невозможно просто взять и заморозить без негативных последствий для стройки», — сказал Собянин.

Он добавил, что все объекты городской подземки имеют высокую социальную значимость. Так, среди пассажиров Коммунарской ветки будут студенты, преподаватели РУДН и других вузов, а также сотрудники научных центров, которые расположены на юго-западе мегаполиса.

«Станция «Университет Дружбы Народов» уже вошла в историю. Впервые в практике московского метростроения из одного котлована стартовали четыре тоннелепроходческих комплекса, и все они сейчас в работе: выполняют проходку в сторону станций «Улица Новаторов» и «Улица Генерала Тюленева», — отметил мэр.

Строящаяся станция «Университет дружбы народов» расположена вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

Коммунарская линия будет проходить от станции МЦК «Крымская» до Троицка в новой Москве. В зоне прохождения данной ветки проживают свыше 1 миллиона горожан, а также работают и учатся несколько сотен тысяч человек.

В июле строители закончили проходку перегонных тоннелей на данной линии между станциями «Улица Генерала Тюленева» и «Славянский мир». В 2020-2021 года запланировано достроить тоннели на перегонах между станциями «Улица Новаторов» — «Университет Дружбы Народов», «Университет Дружбы Народов» — «Улица Генерала Тюленева», а также «Славянский мир» — «Мамыри».

Участки новой ветки столичной подземки от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.