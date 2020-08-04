РИАМО - 4 авг. Усадьбу в Одинцовском округе, где в последние годы жил советский писатель Михаил Пришвин, взяли под государственную охрану, сообщила ведущий научный сотрудник отдела «Федеральный дом-музей Михаила Пришвина» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Лилия Рязанова.

Правительство Подмосковья утвердило границы усадьбы и режим использования объекта – теперь здесь запрещено любое строительство. Усадьба расположена в деревне Дунино. Пришвин купил ее в 1946 году и жил в ней в летние месяцы до 1953 года.

«Когда писатель вернулся в Москву из эвакуации, он хотел поселиться поближе к городу, но среди своей любимой природы. Он настолько был впечатлен деревней Дунино и этим местом, что купил эту дачу и прожил там 8 лет», – сказала Рязанова в эфире «Радио 1».

Она добавила, что в доме сохранена вся обстановка того времени. В гараже мемориального музея стоит машина «Москвич-400», также сохранен личный кабинет писателя и фотопринадлежности. На территории усадьбы сохранились липовая и еловая аллеи с вековыми деревьями, поляна, шиповники, жасмины и яблоневый сад.

Рязанова отметила, что музей открыт для всех желающих. Чтобы посетить усадьбу, нужно позвонить в информационный центр литературного музея и предварительно записаться.