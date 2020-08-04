РИАМО - 4 авг. Из информационных систем правительства Москвы с начала 2020 года не было утечек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента информационных технологий города.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что мошенники пытаются продать личные данные участников электронного голосования.

«Информационные системы правительства Москвы защищены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности государственных информационных систем и информационных систем персональных данных, имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что база, о которой идет речь в статье издания, не имеет отношения к списку избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.