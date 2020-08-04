РИАМО - 4 авг. Стоимость билетов в кинотеатры Подмосковья и Москвы вырасти не должна, скорее цены станут ниже, сообщил журналистам генеральный директор объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Индустрия не растила (цены на - ред.) билеты на протяжении четырех лет. Сейчас предпосылок для роста билетов нет никаких. У нас цена билета упала в среднем на 13%», - сказал Васясин.

Он отметил, что главная задача сейчас - вернуть в кинотеатры зрителей.

«Средняя цена по рынку даже упадет», - уточнила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.