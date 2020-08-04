РИАМО - 4 авг. Все меры безопасности соблюдают в кинотеатрах Подмосковья и Москвы, созданы условия для социальной дистанции, сообщил журналистам генеральный директор объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Кинотеатры начинают открываться со всеми требованиями к безопасности. В залах соблюдается социальная дистанция. Это не менее безопасно, чем находиться в общественных местах, фитнес-клубах <...> Гости рады, что возвращаются к нормальной жизни и легко реагируют на просьбы (надеть маску - ред.)», - сказал Васясин.

Как отметила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, среди выполняемых требований - обязательное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию, а также ежедневные замеры температуры.

«Разработаны беспрецедентные меры безопасности, начиная от социального дистанцирования, клининга, до требований к сотрудникам. <...> Мы рассчитываем, что с каждым уикендом будет все больше и больше людей приходить. А самое главное - есть что смотреть», - заключила Зинякова.