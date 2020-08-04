РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 873 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе за сутки выявили 161 случай заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 117 человек. Выздоровели и выписались 47 431 человек. В Подольске выявили шесть новых случаев заражения. Всего в округе 3 873 заболевших», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.