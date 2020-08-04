РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду плановую проверку системы проводят на водозаборном узле в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Во вторник глава городского округа Владимир Ружицкий оценил степень готовности водозаборного узла №1 в Люберцах к работе в осенне-зимний период. Он побывал на объекте вместе с генеральным директором АО «Люберецкий Водоканал» Петром Лирником.

«В городском округе Люберцы продолжается подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. На водозаборном узле специалисты проводят плановую проверку системы оборудования. В целом «Люберецкий Водоканал» завершит подготовку своих объектов к отопительному периоду до 10 сентября текущего года», - сказал Ружицкий.

По его словам, водозаборный узел обеспечивает питьевой водой порядка 15 тысяч жителей микрорайона Высшая школа (улицы Мира, Космонавтов, Южная, Молодежная), а также социальные объекты и предприятия.

В 2014 году на этом ВЗУ были выполнены работы по реконструкции с установкой блока умягчения воды.