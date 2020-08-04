РИАМО - 4 авг. На место падения мотодельтаплана в Подмосковье прибыли дополнительные силы спасателей, их число выросло до 24 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.



Днем во вторник в Можайском городском округе Подмосковья произошла жесткая посадка мотодельтаплана, в результате которой двое мужчин погибли.



«Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 24 человека, из них от МЧС семь человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Как уточняет корреспондент РИАМО, дельтаплан лежит в 10 метрах от Минского шоссе. На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, МЧС. Изучают местность.

Ранее СК начал проверку по факту жесткой посадки мотодельтаплана.

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