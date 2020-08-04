РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. Летняя библиотека заработает в подмосковных Котельниках 6 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Этим летом Московская губернская универсальная библиотека, а также все библиотеки Подмосковья организуют летние читальные залы на открытых площадках. Приглашаем жителей посетить летний читальный зал библиотеки Котельников, который будет работать 6 августа с 11:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Библиотека расположена в доме №3 в микрорайоне Белая Дача. Там будут представлены книжные новинки для взрослых и детей на любой вкус.

В летнем читальном зале также пройдет акция «Книга в добрые руки»: любое издание из подборки в рамках акции можно забрать себе.