РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В подмосковных Люберцах 35 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, получили в подарок портфели, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Вручение портфелей проходило в рамках акции «Собери ребенка в школу». Оно состоялось во вторник в администрации Люберец.

«По традиции мы проводим такую акцию, у вас начинается новый этап в жизни, школа - это вхождение во взрослую жизнь. Хочу пожелать вам хороших оценок, а родителям терпения», - сказал председатель комиссии по делам несовершеннолетних и их прав городского округа Люберцы Михаил Криворучко.