РИАМО - 4 авг. Со временем многие пользователи ноутбуков сталкиваются с тем, что техника начинает работать медленнее, в таком случае специалисты Роскачества посоветовали обратить внимание на операционную систему, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Есть мнение, что, например, жесткие диски после нескольких лет изнашиваются, потому и медленно работают. В Роскачестве обратили внимание, что работа жесткого диска в физическом аспекте со временем не замедляется. Если что-то ломается, то происходит сразу. Специалисты рекомендуют прислушаться, нет ли дребезжаний или щелчков», - говорится в сообщении.

Часто проблемы заключаются в операционной системе. Работа ноутбука может замедлиться из-за того, что давно не проводилась дефрагментация диска. Эта проблема может коснуться пользователей, у которых установлена система Windows 7 или более старая.

Важно следить за тем, чтобы на диске с операционной системой оставалось не менее 15% свободного места. Эксперты также посоветовали бережно обращаться с ноутбуком — не ронять его и не перегревать.

«Не согласны в Роскачестве и с мифом, что процессоры со временем начинают работать медленно. «Тормозить» процессор может при физическом повреждении или перегреве», - отмечается в материале.

Довольно часто бывает так, что ноутбук начинает работать медленнее после очередного обновления операционной системы. Это может быть как временный сбой, так и более серьезная проблема, например, ноутбуку может не хватать мощности для работы с современными программами.

Роскачество порекомендовало проверять технику на вирусы, всегда закрывать неиспользуемые файлы и программы. Эксперты считают, что полезно перезапускать ноутбук хотя бы два раза в неделю.

Со всеми советами экспертов Роскачества можно ознакомиться по ссылке.