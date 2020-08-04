РИАМО - 4 авг. Торговая сеть «Пятёрочка» поддержала участников ежегодного соревнования по бегу в столице - Московский полумарафон, который состоялся 2 августа 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы торговой сети.

«Пятёрочка» уже третий год поддерживает основные беговые события Москвы. В этом году торговая сеть предоставила участникам мероприятия фрукты, чтобы они смогли зарядиться энергией для успешного прохождения соревнования: 4 тонны мандаринов и 3 тонны бананов», - говорится в сообщении.

Кроме того, на дистанцию вышли пять сотрудников компании, одетые в яркие костюмы фруктов. Такая идея призвана обратить внимание на новый сервис - экспресс-доставку, благодаря которой каждый москвич может заказать себе свежие и вкусные продукты из «Пятёрочки» и получить их прямо домой максимально быстро.

Яркие образы бегущих вместе со всеми фруктов - банана, лимона, апельсина, яблока и груши - поднимали настроение всем участникам и собственным примером демонстрировали, что сервис «Пятёрочка. Доставка» такой же быстрый и удобный. А участник в костюме груши пробежал полумарафон полностью.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев отметил, что компании близки ценности здорового образа жизни, поэтому торговая сеть с удовольствием присоединилась к Московскому полумарафону - 2020.

«Своим непосредственным участием в забеге мы доказываем, что наш сервис экспресс-доставки позволяет в кратчайшие сроки привезти не только свежие фрукты и овощи, но и другие продукты из нашего ассортимента каждому жителю столицы, и мы доставляем их быстро», - добавил Ярцев.