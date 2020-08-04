РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 авг. Мировой суд оштрафовал в двойном размере собственника сельхозземли в Подольске, который не выплатил назначенный ранее штраф, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В августе 2018 года управлением была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Федюково Недвижимость», собственника сельхозучастка в округе. Было выявлено зарастание деревьями и сорной растительностью. На части участка были обнаружены коммунальные и бытовые отходы. Собственник земельного участка был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.

«В установленный срок штраф не был оплачен. В 2020 году за неуплату штрафа в срок управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Федюково Недвижимость» был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела были направлены в судебный участок №190 Москвы для принятия решения. В конце июля 2020 года в управление Россельхознадзора поступило решение мирового суда о привлечении ООО «Федюково Недвижимость» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере – 800 тысяч рублей», – говорится в сообщении.