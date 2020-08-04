РИАМО - 4 авг. В Подмосковье следователи организовали доследственную проверку после жесткой посадки мотодельтаплана, в результате которой погибли два человека, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 14 часов в Можайском (городском округе - ред.) Подмосковья произошла жесткая посадка мотодельтаплана, в результате которой двое мужчин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Следствие организовало комплекс необходимых проверочных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства и причины случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.