РИАМО - 4 авг. Вирусный кризис не помешает подмосковным властям выполнить все взятые на себя обязательства в социальной сфере, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона.
Кроме того, в Подмосковье продолжается реформа сферы по обращению с бытовыми отходами. В регионе уже прекратили работу 29 из 39 мусорных полигонов. В ближайшее время оставшиеся полигоны будут закрыты или преобразованы в комплексы по переработке отходов (КПО).
Большое внимание подмосковные власти уделяют развитию транспортной инфраструктуры. Так, к концу этого года откроется новый путепровод через Ленинградское шоссе, который возводится в рамках строительства Репинской развязки в Химках. Кроме того, планируется сдать в эксплуатацию 182 километра Центральной кольцевой автодороги. Полностью ЦКАД поедет к октябрю 2021 года.
В Московской области продолжает снижаться смертность на дорогах - по этому показателю регион поднялся с 31-го на 23-е место в целом по России.
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