РИАМО - 4 авг. Вирусный кризис не помешает подмосковным властям выполнить все взятые на себя обязательства в социальной сфере, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона.

«Несмотря на пандемию, все соцобязательства в Московской области выполнят. В этом году введут 38 школ и 26 детсадов. Все школы готовы к обеспечению учеников начальных классов горячим питанием», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Подмосковье продолжается реформа сферы по обращению с бытовыми отходами. В регионе уже прекратили работу 29 из 39 мусорных полигонов. В ближайшее время оставшиеся полигоны будут закрыты или преобразованы в комплексы по переработке отходов (КПО).

Большое внимание подмосковные власти уделяют развитию транспортной инфраструктуры. Так, к концу этого года откроется новый путепровод через Ленинградское шоссе, который возводится в рамках строительства Репинской развязки в Химках. Кроме того, планируется сдать в эксплуатацию 182 километра Центральной кольцевой автодороги. Полностью ЦКАД поедет к октябрю 2021 года.

В Московской области продолжает снижаться смертность на дорогах - по этому показателю регион поднялся с 31-го на 23-е место в целом по России.