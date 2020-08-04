РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 авг. Жителей Люберец призывают не оставлять зимовать на дачах домашних животных, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает люберчанам о недопустимости оставления собак и кошек на даче после окончания дачного сезона. Уважаемые жители городского округа Люберцы, не оставляйте своих четвероногих любимцев на даче после окончания дачного сезона», – говорится в сообщении.

Домашние животные не в состоянии существовать без помощи человека – они не приспособлены к вольной жизни. Сначала брошенные на даче кошки и собаки страдают лишь от голода, но, если им посчастливилось»выжить в первые недели, к их страданиям добавляется еще и холод.