РИАМО - 4 авг. Следователи не нашли заказчика в деле журналиста Ивана Голунова против экс-полицейских, которых обвиняют в фальсификации доказательств, сообщает «Интерфакс».

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования», — сказал агентству источник в правоохранительных органах.

Также источник информации рассказал, что у следствия нет новых мотивов в действиях полицейских, задержавших Голунова. По его словам, мотив по-прежнему тот же — продвижение по службе и корыстные побуждения.

Сам же Голунов пока не дал комментариев, ссылаясь на то, что не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.

Журналиста Ивана Голунова задержали летом прошлого года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс и через несколько дней дело прекратили. Зимой этого года его признали потерпевшим по делу.

По версии следствия, сотрудники полиции УВД по ЗАО столицы подбросили в рюкзак Голунова наркотики, сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий и возбудили в отношении журналиста дело.