РИАМО - 4 авг. «МегаФон» предложил учащимся школ, колледжей и студентам специальные условия на тарифы новой линейки #БезПереплат, скидка будет действовать в течение всего периода обучения, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом балансе, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Школьники старше 14 лет и студенты могут пользоваться услугами связи «МегаФона» с постоянной скидкой 20% от тарифа. Абонент может выбрать любой тариф линейки в зависимости от необходимого наполнения – количества включенных звонков, гигабайт интернета и других услуг», - говорится в сообщении.

Кроме высокой скорости интернета и качества связи, тарифная линейка #БезПереплат обладает и другими преимуществами. Оплаченные, но не использованные гигабайты можно переносить в копилку и использовать в любой момент, когда закончился интернет. Условия тарифов позволяют также бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости.

Абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами вне зависимости от выбранного тарифа, они не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.

Чтобы защитить несовершеннолетних абонентов от ухода в минус, предусмотрены ограничения возможностей роуминга. Кроме того, абонент младше 18 лет не может оплачивать со счета своего мобильного телефона услуги сторонних компаний. Также во все тарифы #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных платных подписок.

«Для современных старшеклассников и студентов смартфон с быстрым мобильным интернетом стал не только средством общения с друзьями, но и важным инструментом в обучении. В этом году многие посещали в дистанционном формате школьные уроки, онлайн-лекции и курсы. Специальные условия для учащихся позволят пользоваться всеми возможностями новой линейки тарифов и при этом избежать лишних расходов», – отметила коммерческий директор столичного филиала «МегаФона» Светлана Сысоева.

Предложение для старшеклассников и студентов от «МегаФона» – не временная акция, оно будет действовать на протяжении всего периода учебы. Воспользоваться им могут жители Москвы и Московской области – действующие и новые абоненты старше 14 лет. Перейти на этот тариф «МегаФона» от другого оператора можно с сохранением номера.

Чтобы подключиться к тарифу, достаточно предъявить паспорт и карту москвича или социальную карту жителя Московской области в салоне «МегаФона». По одной карте можно подключить только один абонентский номер.