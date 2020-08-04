РИАМО - 4 авг. Второй пострадавший во время жесткой посадки мотодельтаплана в подмосковном Можайске скончался, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.

Ранее на 97-м километре трассы М-1 в Можайском городском округе мотодельтаплан совершил жесткую посадку. Пилот погиб на месте, пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Подтверждаем, что второй пострадавший скончался», — сказал собеседник агентства.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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