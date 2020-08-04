РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. По понедельникам и пятницам в Щелкове проходят бесплатные фитнес-тренировки, которые может посетить любой желающий, сообщается на сайте универсального спортивного комплекса «Подмосковье».

Кроме фитнеса желающие могут заняться зумбой.

«Зумба - новое направление нашего фитнес-центра. Это зажигательная танцевальная тренировка, в основе которой лежат движения из популярных латиноамериканских танцев. Занятия на свежем воздухе абсолютно бесплатны, ведут их профессиональные инструкторы», - говорится в сообщении.

Занятия проходят по адресу: улица Краснознаменская, дом №24, УСК «Подмосковье». Понедельник и пятница в 18:00 - зумба, в 18:30 - фитнес-тренировка. Телефон: 8(496)569-25-09.