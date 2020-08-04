РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Жители подмосковного Подольска могут помочь вещами первой необходимости горожанам, чей дом полностью сгорел от удара молнии, сообщила «РИАМО в Подольске» родственница пострадавших.

«В нашей семье случилось горе. На днях полностью сгорел дом на улице Ленина, 54/10. Возгорание произошло от удара молнии. Мои близкие остались на улице буквально в том, в чем выбежали. Сгорели все сбережения, документы, одежда», - сказала родственница.

Она просит помочь жителей округа ненужными вещами и предметами первой необходимости. Связаться с пострадавшими можно по телефону: 8(977)396-02-90.