РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Мобильная лаборатория не выявила превышений вредных веществ в воздухе микрорайона Силикатная-2 Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Мобильная лаборатория ФГБУ «Центральное управление Росгидромета» во вторник проводила замеры качества атмосферного воздуха в Подольске по двум адресам – улица Тепличная и улица Садовая. Так, начиная с 2018 года, в соответствии с муниципальным контрактом, мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки микрорайона Силикатная-2 проводится с мая по август два раза в неделю.
«По результатам исследований прошлых лет превышений концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было. В 2020 году было проведено 18 выездов, качество воздуха соответствует нормативам. Преимущество передвижного экологического поста в том, что с его помощью можно оперативно реагировать на обращения жителей», - говорится в сообщении.
Лабораторно-аналитическое оборудование поста смонтировано на платформе микроавтобуса. Передвижная лаборатория оснащена автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе.
Передвижная станция МЭЛ-А-2 оснащена комплексом системы «Скат». В микроавтобусе установлены средства измерений, оборудование для пробоотбора, пробоподготовки и консервации проб, а также портативный компьютер для оперативной обработки результатов.
Отбор атмосферного воздуха производится в жилой зоне, после чего пробы отвозят в лабораторию или же анализируют их на месте. Исследования проводятся по 11 показателям (оксид углерода, оксид азота, сероводород, диоксид азота, диоксид серы, метан, аммиак, сумма углеводородов, фенол, формальдегид).
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