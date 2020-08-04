РИАМО - 4 авг. Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтаплана в Можайском городском округе, сообщается на сайте ведомства.

Согласно предварительным данным, два человека погибли после жесткой посадки мотодельтаплана около трассы М-1 «Беларусь» днем во вторник.

«Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», — говорится в материале.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.