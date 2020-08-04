РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 авг. Последнюю очередь микрорайона Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске планируют достроить к концу 2021 года, сообщил руководитель Московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович.

В микрорайоне Изумрудные холмы приступили к строительству последней очереди домов. Во вторник заложили «капсулу времени» с посланием потомкам и залили первую порцию бетона. В церемонии приняли участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, благочинный Красногорского церковного округа Николай Летуновский, представители генподрядчика.

«На сегодняшний день мы ввели в эксплуатацию в микрорайоне более 850 тысяч квадратных метров недвижимости – сюда входит и жилье, и социальная инфраструктура, и объекты культурного назначения. Последняя очередь будет 90 тысяч квадратных метров на 1200 квартир. Сегодня заливаем первый бетон. Планируем завершить строительство в конце 2021 года», – сказал Берлович.

Он отметил, что проект «Изумрудные холмы» группа компаний «Эталон» начала реализовывать более 10 лет назад. Он стал «точкой входа» девелопера в Московский регион. Ранее он работал в Санкт-Петербурге.

«Для нашего горокруга Изумрудные холмы – один из самых комфортабельных жилых микрорайонов. Это очень зеленый, экологически чистый микрорайон. Кроме того, он достаточно сбалансированный с точки зрения численности жителей по отношению ко всем необходимым для жизни объектам», – отметила Хаймурзина.

Она пояснила, что в Изумрудных холмах две школы и четыре детских сада.

«У нас есть планы по выкупу дополнительных помещений у застройщика, в том числе для размещения дополнительных групп детских садов», – добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета пожелала проекту успеха.

«Пусть в последнюю очередь Изумрудных холмов заселятся активные жители, которым не все равно!» – заключила Хаймурзина.