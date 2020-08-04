РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 авг. Последнюю очередь микрорайона Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске планируют достроить к концу 2021 года, сообщил руководитель Московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович.
В микрорайоне Изумрудные холмы приступили к строительству последней очереди домов. Во вторник заложили «капсулу времени» с посланием потомкам и залили первую порцию бетона. В церемонии приняли участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина, благочинный Красногорского церковного округа Николай Летуновский, представители генподрядчика.
Он отметил, что проект «Изумрудные холмы» группа компаний «Эталон» начала реализовывать более 10 лет назад. Он стал «точкой входа» девелопера в Московский регион. Ранее он работал в Санкт-Петербурге.
«Для нашего горокруга Изумрудные холмы – один из самых комфортабельных жилых микрорайонов. Это очень зеленый, экологически чистый микрорайон. Кроме того, он достаточно сбалансированный с точки зрения численности жителей по отношению ко всем необходимым для жизни объектам», – отметила Хаймурзина.
Она пояснила, что в Изумрудных холмах две школы и четыре детских сада.
«У нас есть планы по выкупу дополнительных помещений у застройщика, в том числе для размещения дополнительных групп детских садов», – добавила Хаймурзина.
Глава муниципалитета пожелала проекту успеха.
«Пусть в последнюю очередь Изумрудных холмов заселятся активные жители, которым не все равно!» – заключила Хаймурзина.
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