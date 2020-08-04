РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. Компанию из Пушкинского округа вновь уличили в незаконном завозе отходов в городской округ Мытищи и оштрафовали на 150 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении ООО «Мега-Велес Групп», зарегистрированного в Пушкинском округе. Компания уличена в незаконном размещении отходов вблизи деревни Челобитьево городского округа Мытищи.

«В ходе расследования установлено, что на земельный участок, предназначенный для строительства складского комплекса, завозились грунты с включением строительных отходов. Завоз и планировка земельного участка производились с использованием техники, принадлежащей компании. За это она оштрафована на 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Это уже третье с начала года постановление, принятое в отношении пушкинских нарушителей. Ранее Минэкологии оштрафовало компанию за незаконное размещение отходов в двух мытищинских поселениях, общая сумма штрафов составила 470 тысяч рублей. Кроме того, Минэкологии направило в суд иск о взыскании ущерба в размере 2,8 миллиона рублей, нанесенного свалкой вблизи деревни Манюхино.