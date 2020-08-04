РИАМО - 4 авг. За прошедшую неделю Госадмтехнадзор добился устранения 27 нарушений, выявленных инспекторами вдоль «вылетных» магистралей в городских округах: Раменский, Люберцы, Долгопрудный, Щелковский, Истра, Солнечногорск, Пушкинский, Котельники, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
Он также сообщил о ликвидации двух самовольно установленных объектов торговли и окосе на территориях, прилегающих к «вылетным» магистралям.
Больше всего дорожных объектов за неделю привели в порядок в городских округах Истра, Красногорск и Пушкино.
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