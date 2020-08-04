РИАМО - 4 авг. За прошедшую неделю Госадмтехнадзор добился устранения 27 нарушений, выявленных инспекторами вдоль «вылетных» магистралей в городских округах: Раменский, Люберцы, Долгопрудный, Щелковский, Истра, Солнечногорск, Пушкинский, Котельники, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора привели в порядок три остановочных павильона, два фасада здания, четыре объекта рекламы, семь территорий в полосе отвода дороги», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он также сообщил о ликвидации двух самовольно установленных объектов торговли и окосе на территориях, прилегающих к «вылетным» магистралям.

Больше всего дорожных объектов за неделю привели в порядок в городских округах Истра, Красногорск и Пушкино.