РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Депутаты Подольска одобрили предложение увековечить мемориальной доской память первого руководителя ОКБ «Гидропресс» Бориса Шолковича, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Депутаты округа на очередной рабочей встрече единогласно приняли решение об увековечении памяти лауреата Сталинской и Ленинской премий, первого руководителя ОКБ «Гидропресс» Бориса Шолковича. С таким предложением в администрацию муниципалитета обратился генеральный директор АО ОКБ «Гидропресс» Виктор Джангобегов», - говорится в сообщении.

Мемориальную доску для увековечения памяти Шолковича планируется установить на доме, где он жил в 1947-1965 годах. Дом расположен по адресу: улица Февральская, дом 54/150.

По постановлению совета народных комиссаров в 1946 году при машиностроительном заводе имени Орджоникидзе было создано Особое конструкторское бюро «Гидропресс», руководителем которого был назначен Шолкович. Конструкторы в короткий срок перешли от проектирования паровых котлов к разработке специального оборудования для промышленных реакторов.