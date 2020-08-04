РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Сотрудники ГИБДД Люберец с 10 августа будут проводить рейд «Нетрезвый водитель», он продлится до 16 августа, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 10 по 16 августа дорожные полицейские проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

В рамках этого мероприятия пройдут проверки водителей на выявление признаков опьянения. За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

За повторное совершение таких правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.