РИАМО - 4 авг. Один из последних самолетов гражданской авиации Як-42, который был создан во времена СССР, волонтеры Центрального музея ВВС в подмосковном Монине возвращают к жизни, сообщает Nation News.

«Речь идет о четвертом из пяти прототипов Як-42 с бортовым номером 42302 — одному из них посчастливилось попасть в известный рекламный ролик советского Внешторга. Борт был выпущен 22 апреля 1978 года Московским машиностроительным заводом «Скорость», в мае летчик-испытатель Михаил Шевяков поднял его в воздух», — отмечается в сообщении.

В июне 1978 года данный борт поступил на летно-испытательную и доводочную базу ОКБ А.С. Яковлева.

А в феврале 1981 года самолет уже оказался в Монине. Его посадили на замерзшую полосу старого грунтового аэродрома и поставили на вечный прикол.

В 90-е мародеры растащили борт: они уничтожили иллюминаторы, приборные панели в кабине пилота, а также рубили салон топорами, пытаясь проникнуть в него снаружи.

Восстановление Як-42 началось после авикатастрофы в 2018 году. Тогда в Раменском округе разбился Ан-148 Саратовских авиалиний. В мае Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании, оставшиеся в авиапарке самолеты выставили на продажу.

«Последний летающий Як-42 покинул аэродром Саратовских авиалиний в марте 2019 года. Оставшиеся борта должны были уничтожить. Однако часть из них стала своеобразными донорами для монинского «Яка», благодаря чему сейчас самолет восстанавливается», — уточняется в материале.

Для восстановления самолета доставили комплект иллюминаторов, центральную панель приборной доски и большое количество мелких деталей.

В 2020 году волонтеры музея первый раз провели генуборку на борту Як-42. В течение нескольких месяцев они очищали кресла от старой полуистлевшей набивки. Также они пропылесосили и протерли фюзеляж самолета, привезли из химчистки партию выстиранных кресельных чехлов.