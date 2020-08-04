РИАМО - 4 авг. Посетителям Московского зоопарка посоветовали приходить с утра, так как большинство животных активны именно в это время суток, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

«Нас часто спрашивают, в какое время лучше посещать Московский зоопарк, чтобы увидеть как можно больше животных. Ответить на этот вопрос довольно сложно», - говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что каждое животное живет в соответствии с естественным для него режимом. Кроме того, на график прогулок может повлиять погода и даже настроение животного.

«Не случайно зоопарк работает с 7:30 утра. Именно рано утром животные наиболее активны: они просыпаются, ждут свой завтрак, осматривают территорию, проверяя, все ли в порядке. К тому же, ранним утром в зоопарке меньше всего посетителей», - говорится в сообщении.

Посетителям также посоветовали обращать внимание на погоду, планируя поход в зоосад.

«Дождю тоже радуются не все. Хотя именно в такую погоду можно увидеть, как купаются очаровательные капибары Кузьма и Малая», - говорится в сообщении.