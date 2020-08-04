РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Центр творчества «Артнах» в поселке Нахабино подмосковного Красногорска может стать арт-резиденцией форума «Таврида», сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
Бугаев, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина посетили арт-центр в поселке Нахабино во вторник. Они осмотрели помещения, пообщались с резидентами и участниками мастер-классов.
Он отметил, что всего на территории страны создано 14 арт-резиденций форума «Таврида», в Подмосковье пока таких объектов нет. В нынешнем году их количество будет расширено до 20.
«Наша задача, чтобы арт-резиденции появились в каждом регионе нашей страны. Это важно, потому что форум «Таврида» - место притяжения творческой молодежи из самых дальних уголков нашей Родины. Важно, чтобы у них дома была возможность себя реализовать», - добавил Бугаев.
Создатель арт-центра в поселке Нахабино Сергей Маликов сказал, что тот действует чуть более года. В настоящее время у «Артнаха» порядка 40 резидентов, из них около 20 – те, кто периодически реализуют на базе центра те или иные проекты.
«За год и два месяца центр стал местом, которое по-настоящему привлекает творческих людей. Здесь занимаются взрослые и дети разных возрастов. Для каждого здесь найдется занятие по душе. Это замечательное место и уникальный опыт», - подчеркнула Хаймурзина.
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