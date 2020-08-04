РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Центр творчества «Артнах» в поселке Нахабино подмосковного Красногорска может стать арт-резиденцией форума «Таврида», сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Бугаев, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина посетили арт-центр в поселке Нахабино во вторник. Они осмотрели помещения, пообщались с резидентами и участниками мастер-классов.

«Хорошо, что такие пространства появляются в небольших населенных пунктах. У нас много творческой молодежи. Мы очень серьезно с коллегами из центра развития культурных инициатив – организаторами форума «Таврида» – рассмотрим это пространство. Мне кажется, что здесь есть условия для того, чтобы появился арт-центр «Тавриды», - сказал Бугаев.

Он отметил, что всего на территории страны создано 14 арт-резиденций форума «Таврида», в Подмосковье пока таких объектов нет. В нынешнем году их количество будет расширено до 20.

«Наша задача, чтобы арт-резиденции появились в каждом регионе нашей страны. Это важно, потому что форум «Таврида» - место притяжения творческой молодежи из самых дальних уголков нашей Родины. Важно, чтобы у них дома была возможность себя реализовать», - добавил Бугаев.

Создатель арт-центра в поселке Нахабино Сергей Маликов сказал, что тот действует чуть более года. В настоящее время у «Артнаха» порядка 40 резидентов, из них около 20 – те, кто периодически реализуют на базе центра те или иные проекты.

«За год и два месяца центр стал местом, которое по-настоящему привлекает творческих людей. Здесь занимаются взрослые и дети разных возрастов. Для каждого здесь найдется занятие по душе. Это замечательное место и уникальный опыт», - подчеркнула Хаймурзина.