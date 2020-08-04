РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают жителей округа, у которых похитили велосипеды, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые граждане! УМВД России по Подольску просит откликнуться владельцев велосипедов, похищенных с территории городского округа. Хозяев двух похищенных велосипедов уже удалось установить. Им вернули похищенное имущество», - говорится в сообщении.

Жители, которые узнали среди похищенных велосипедов свое имущество, могут обратиться в дежурную часть Львовского отдела полиции по телефону: 8(496)760-78-24 или в дежурную часть УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63.