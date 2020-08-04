РИАМО - 4 авг. Один человек погиб и один пострадал в результате жесткой посадки мотодельтаплана около трассы М-1 «Беларусь» в подмосковном Можайском округе, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об инциденте с двухместным частным летательным аппаратом поступила спасателям в 14:24.

«В районе 97-го километра трассы М-1 мотодельтаплан совершил жесткую посадку. В результате инцидента пострадал один человек и один погиб», - сказал собеседник агентства.

Последствия аварии устраняют 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС к работам привлечены три человека и одна единица техники.

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