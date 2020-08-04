РИАМО - 4 авг. «Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по видеонаблюдению за проведением ЕГЭ в Подмосковье, для обеспечения приема и обработки видеозаписей ранее установили более 6,4 тыс IP-камер в 264 школах и региональном центре обработки информации (РЦОИ), говорится в сообщении пресс-службы компании.

Трансляция экзамена велась в режиме реального времени на портале www.smotriege.ru, к которому имели доступ аккредитованные общественные наблюдатели и представители органов власти.

«Мы ежегодно модернизируем систему видеонаблюдения. В этом году в пяти школах Раменского, Серпухова и Жуковского «Ростелеком» заменил коммутационное оборудование и установил цифровые камеры, что позволило автоматизировать процесс видеонаблюдения и обеспечить устойчивую трансляцию на портале «Смотри ЕГЭ», - сказал заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.

Он уточнил, что записи со всех видеокамер передавались в центр обработки данных «Ростелекома», где они будут храниться до 30 сентября этого года.

«Система видеонаблюдения от «Ростелекома» помогла обеспечить прозрачность проведения ЕГЭ для более 37 тысяч выпускников Московской области. Наблюдение велось за участниками и организаторами экзаменов, а также за процедурой печати и перемещения контрольных материалов», - сказал руководитель РЦОИ Московской области Алексей Репало.