РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 авг. В Домодедове разыскивают пропавшего 29 июля 46-летнего мужчину, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Бароненков Алексей Юрьевич, 46 лет, город Домодедово, Московская область. С 29 июля 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Бароненкова 182 сантиметра, он худощавого телосложения, у него русые волосы и серо-голубые глаза. Предположительно мужчина был одет в джинсовую куртку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой у него была черная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или по номеру 112.