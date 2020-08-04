РИАМО - 4 авг. Прием жителей Дрезны главой Орехово-Зуевского округа и его заместителями по профильным направлениям состоится 6 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече пришедшие смогут задать Геннадию Панину интересующие их вопросы, для участия необходима предварительная запись.

«Прием главы округа и его заместителей по профильным направлениям пройдет 6 августа в Дрезненском городском парке в 15:00 и в центре культурного развития «Юбилейный» (Дрезна, улица Юбилейная, дом №4) в 18:00», - говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для участия необходима предварительная запись 5 августа с 9:00 до 10:00 по телефонам: 8(496)413-10-75, 8(496)412-14-37, 8(496)413-10-60 (добавочный 1068).