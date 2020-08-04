РИАМО - 4 авг. Теплая погода сохранится в Московском регионе до четверга, небольшое похолодание ожидается к концу этой недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«До середины недели антициклон, пришедший с запада, обеспечит теплую погоду, без осадков. В четверг ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, в зоне которого местами прошумят короткие дожди», - говорится в сообщении.

6 августа температура повысится до плюс 26-28 градусов в столице, до плюс 24-29 градусов в Московской области. В Подмосковье прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

7 и 8 августа из-за северного ветра в регионе станет прохладнее, температура будет в пределах плюс 22-27 градусов. 9 августа она еще немного понизится. Ночью в регионе ожидается плюс 9-14 градусов, днем – плюс 19-24 градуса.

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