РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. В Щелкове прошел Кубок Московской области по киле, на котором спортсмены из «Сборной Щелково» заняли второе место, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Кила хоть и является достаточно экзотическим видом спорта, но с каждым годом привлекает внимание все большего числа людей. Более того, в напряженности и динамичности она не проигрывает всеми любимым футболу и хоккею», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Обладателями первого места стали «Раменские борцы», вторыми стали спортсмены из «Сборной Щелково», третье место досталось ватаге «Местные» из Чехова. «Полк Тыртова» из Торжка, «Крылья» из Щелкова, «Булава» из Краснознаменска и еще одни представители Щелкова «Гарнизон» заняли места с четвертого по седьмое соответственно.

Для всех желающих была организована онлайн-трансляция в течение всего дня соревнований.