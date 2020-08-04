Подмосковные дачники этим летом забили тревогу, обнаружив на участках небывалое количество огромных рыжих слизней. Всего за одну ночь прожорливые вредители способны уничтожить капустную грядку, цветочную клумбу или ягодный куст. Биологи бьют тревогу – до Московского региона добрался вредитель, который уже много лет терроризирует Европу. Обозреватель РИАМО разобралась, откуда взялась очередная напасть 2020 года и как бороться со скользкими захватчиками.

Лайфхаки для дачи: как превратить подмосковный участок в курорт>>

Главный вредитель Европы

Елена Антонова

Рыжих слизней в СМИ называют по-разному – испанский, польский, лузитанский, а также красный придорожный.

Редактор портала botsady.ru, садовник Ботанического сада МГУ Мария Цикура поясняет, что речь идет об испанском слизне Arion vulgaris — моллюске из рода Арион (Arion), который относится к брюхоногим моллюскам отряда легочных улиток. Длина тела такой взрослой особи достигает 12 сантиметров, а окрас варьируется от коричневого до ярко-оранжевого.

По словам эксперта, это «главный вредитель Европы», который не имеет естественных врагов в природе, поэтому беспрепятственно размножается и уже вплотную подобрался к домам жителей стран Центральной Европы, Прибалтики и Скандинавии.

Биологи сходятся во мнении, что испанский слизень проникает на территории государств вместе с посадочным материалом. Он уже включен в список 100 наиболее опасных инвазивных видов Европы и признан одним из худших вредителей, влияющих на экономику, экологию и здравоохранение разных стран. По сообщениям СМИ, в Латвии, Эстонии и Финляндии ситуация с распространением слизней критическая.

«Нашествие испанского слизня опасно и для человека. За счет своих пищевых пристрастий слизень становится переносчиком различных инфекций, в числе которых кишечная палочка, а также гельминтов и нематод», - отмечает Мария Цикура.

По ее словам, моллюск практически всеяден и питается растениями, падалью, дождевыми червями. Он даже может поедать себе подобных.

Мак, грибы и конопля – какие растения под запретом на даче в Подмосковье>>

Доползли до Тверской

Елена Антонова

О рыжих слизнях в российских СМИ активно заговорили этим летом. В конце июля появились сообщения о том, что рыжий слизень «дополз» до самого сердца столицы – Тверской-Ямской улицы. В соцсетях москвичи устроили перекличку – где можно встретить мерзкого пришельца.

«Видела их очень много в районе Тимирязевской академии», - отмечает на Facebook пользователь Любовь. «В парке «Царицыно» они появились несколько лет назад, сейчас их там огромное количество. Слава богу, до нашей дачи они пока не доползли», - рассказывает Мария.

Но так повезло далеко не всем подмосковным дачникам. Например, рыжих слизней много в Мытищах, Пушкине, Горках Ленинских.

«Мы живем в Крекшино, в частном доме. Сегодня забрался в дом, через форточку! Такого нашествия, как в этом году, я не помню. Жесть!», – делится в Facebook пользователь Ольга.

Отзываются и российские регионы. «У нас в Калининграде такие давно есть, реально прожорливые до неправдоподобия. И да, друг друга жрут, сама видела», - рассказывает в соцсетях Марина.

А вот соотечественники, живущие в Европе, столкнулись с этой напастью еще несколько лет назад. «Я живу в Норвегии и каждое утро или вечер собираю этих слизняков. Норвегия завезла этих гадов, слизняков из Испании, в горшках, и на фруктах», - делится Анна.

«Эти слизни атакуют и Эстонию, причем жестко», - отвечает Евгений.

Некоторые пользователи считают, что нашествие слизней связано с большим количеством осадков. «Это из-за сырости. Чем больше сырости, тем больше слизней. Я собирала три года назад реально ведрами, и они были только на грядках», - уверяет Наталья.

Как дачнику продать свой урожай на рынке в Подмосковье>>

Не путать рыжих и краснокнижных

Елена Антонова

Если выгонять слизней с собственного участка должен сам хозяин, то о появлении европейских «пришельцев» на общественной территории стоит сообщить ответственным лицам. Например, если это парк, то можно обратиться в дирекцию. Так, незваные гости были замечены на территории столичного Лианозовского парка. В свою очередь, в управе Дмитровского района сообщили, что меры по устранению моллюсков должен принять балансодержатель – то есть сам парк.

По данным СМИ, «слизняковые вспышки» зафиксированы в разных районах столицы. Отделы ЖКХ управ районов, куда поступили обращения, проводят обследование территории и принимают меры.

При этом эксперты предупреждают, что вести борьбу нужно только против одного вида – рыжего испанского слизня. Другие же представители моллюсков не представляют опасности, поэтому ликвидировать их не следует.

«Во многих регионах Европы, а также в различных областях средней полосы России и черте города Москвы встречается краснокнижный вид — черно-синий слизень (Limax cinereoniger). Его нетрудно узнать по характерному черному или темно-крапчатому окрасу», - отмечает редактор botsady.ru Мария Цикура.

Экзотика на подмосковных грядках: как вырастить бахчевые и виноград>>

Кофе, соль и «фейри»

Елена Антонова

Дачники пытаются бороться со скользкими захватчиками подручными средствами. Опытные огородники, спасая урожай, делятся в соцсетях проверенными методами борьбы с иноземной напастью.

«Я их солью обезвреживаю, задолбали», - пишет подмосковная дачница Сабина. «Хорошо помогает сухая горчица, уже проверенный метод», - предлагает свой рецепт Лилия. «Помогла спасти георгины только «посыпка» кофе вокруг куста», - рассказывает Наталья. «Фейри – в помощь!» - рекомендует еще одна дачница, Ольга.

Народных способов в сети – великое множество. Среди них – дорожки с гашеной известью и крупной солью, битая яичная скорлупа, приманки с алкоголем, кукурузной мукой, опрыскивания настоянной полынью, разведенной в воде дешевой мятной пастой. «Правда, придется много собирать вручную этих упившихся пивом и объевшихся кукурузной мукой или пшеном», - советует Галина в Facebook.

По словам дачников, эффективны против слизней и «пивные» приманки. «Ставите на улице коробочку, в ней – дыры, внутрь – пиво, и сверху закрываете крышкой. Если на ночь поставить, то утром будет полная! Если пришло мало, то меняйте пиво. Они любят не все марки», - описывает процесс ловли слизняков пользователь Facebook Анна.

«Можно на ночь в блюдечки налить и в кустиках поставить. Утром пьяных легче собирать – не разбегаются. Честное слово!» - делится Мария из Подмосковья.

Некоторые дачники советуют заводить кур и уток, чтобы птицы помогли избавиться от вредителей.

Синяя клубника и белые огурцы – что выращивают дачники Подмосковья из семян с Aliexpress>>

Пеньки и химия

Елена Антонова

Встречаются в соцсетях и другие оригинальные советы, в том числе, пеньки-ловушки. «Ставьте пеньки большого диаметра! Это как ловушка будет для слизней. Раз в три дня собирайте под пнями», - советует Татьяна.

Однако не все дачники доверяют народным средствам, предпочитая им различную садовую «химию». «Есть такое чудесное средство «Гроза», - рекомендует огородница Элла. «Никаких ловушек не надо, обычно посыпается – и все, на утро одни «трупики» свернутые лежат», - рассказывает Елена. Еще одно популярное средство – так называемый «Слизнеед».

Сотрудник Ботанического сада МГУ Павел Алексашин предлагает свой рецепт раствора против слизней, которым можно обрабатывать растения. Чайную ложку гвоздичного масла нужно растворить в 10 миллилитрах этанола 70%, затем довести водой объем до 50 миллилитров, тщательно перемешать. Полученный раствор разбавить в одном литре воды, а в качестве «прилипателя» добавить две капли жидкости для мытья посуды, рассказывает эксперт.

Раствор действует в течение 36 часов, после чего обрабатывать растения придется снова.

Специалист отмечает, что «раствор не убивает, а отпугивает моллюсков», но его влияние на растения еще не рассматривалось.