РИАМО – 4 авг. У российской певицы Риты Дакоты обнаружили коронавирусную инфекцию, болезнь была подтверждена только с третьего раза, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ну что, пришли, наконец, наши анализы. У меня подтвердился Covid c третьего раза, господа!» — сообщила певица на своей странице в Instagram.

По словам Дакоты, до этого вирус не могли обнаружить ни по крови, ни с помощью КТ. Певица сообщила, что у нее пропало обоняние и наблюдается ломота в теле.

Она рассказала, что у остальных членов ее семьи коронавирус не выявили, но они все-равно соблюдают самоизоляцию.

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4 АВГУСТА

- Получившие вакцину «Вектора» от коронавируса чувствуют себя хорошо. Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от Covid-19.

- Более 40 тыс пассажиров московского транспорта получили штрафы за отсутствие маски. Проверки соблюдения масочно-перчаточного режима проводятся выборочно на станциях метро и в наземном городском транспорте.

- У певицы Риты Дакоты выявили коронавирус. Болезнь была подтверждена только с третьего раза.

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.