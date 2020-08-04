РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи прошла встреча с жителями деревни Челобитьево, в рамках которой обсудили ряд земельно-имущественных вопросов, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Кольцова.

По поручению главы городского округа Мытищи Виктора Азарова проводятся встречи с жителями деревни Челобитьево. Это достаточно обширная территория – 123 дома, в которых проживает более 500 человек. Здесь накопился целый комплекс разноплановых проблем, к решению которых подключились многие управления администрации городского округа Мытищи.

«Блок земельно-имущественных вопросов обсудили с жительницами Челобитьево Ольгой Карасевой и Галиной Уткиной», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что до конца недели, в соответствии с законодательством, проведут проверку использования земельных участков в деревне, соответствующее обращение направят и в прокуратуру.

«Обсудили и частный вопрос, связанный с неправильным указанием разрешенного вида использования земли. Привести в порядок документы жители смогут, уточнив характеристики земельных участков и их целевого назначения в управлении Росреестра: это можно сделать через портал госуслуг или в МФЦ», - добавила Кольцова.

Она подчеркнула, что деревня Челобитьево граничит с новым микрорайоном, который будет возводить компания «Инград». Уже есть договоренность с застройщиком о приведении расположенной рядом деревенской территории в порядок и организации проезда.