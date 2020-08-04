РИАМО - 4 авг. На гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», который пройдет в Истре с 27 по 30 августа, фермерские хозяйства привезут сыры, хлеб, колбасы и вино, сообщил организатор мероприятия, подмосковный сыровар Олег Сирота.

«Из-за ограничительных мер фермеры во многих регионах вообще не смогли продать часть своей продукции и очень хотят приехать на фестиваль, чтобы продать все, что было выращено за последние полгода. На фестивале будет много сыра, хлеба, колбас и вина! Маленькие хозяйства сильно пострадали, и их очень нужно поддержать», - написал Сирота в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что участие в фестивале будут принимать только фермерские хозяйства, перекупщики участвовать не будут.

«Если вы хотите поучаствовать в фестивале - пишите на почту sir.pir.mir@parmezan.ru, и мы вам вышлем анкету участника. <…> Участвуют только сами фермеры и сельскохозяйственные предприятия - перекупов у нас не будет! Только сами, глаза в глаза, руки в руки. Всегда можно будет спросить, как и где выращена или приготовлена эта продукция»,- добавил Сирота.

Он пояснил, что в этом году фестиваль пройдет в течение четырех дней, чтобы все могли спокойно приехать и закупиться фермерской продукцией «без толкучки».

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом на фестивале не будет большого концерта, но будет маленькая сцена, где коллективы могут сыграть просто для души. Трансляция со сцены будет проводиться в шатрах и на территории ярмарки.

«Спасибо огромное правительству Московской области и губернатору Андрею Воробьеву за согласование и организацию фестиваля», - отметил фермер.

В 2019 году гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» собрал более 300 фермеров из 44 регионов страны. Ярмарку посетили порядка 130 тысяч человек.

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