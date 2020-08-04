РИАМО - 4 авг. Свыше 350 пассажиров во вторник получили предупреждение за отсутствие масок, массовые рейды проходят утром и вечером в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня по результатам проверок на железнодорожных станциях и в автобусах Московской области выявлено более 350 пассажиров без масок. Всем пассажирам без индивидуальных средств защиты вынесены предупреждения, а следующий раз их ждут штрафы. Больше всего нарушителей выявлено в Мытищах и Лобне», - говорится в сообщении.

Несмотря на отмену многих ограничений в Московской области, в общественном транспорте и на прилегающей инфраструктуре все пассажиры по-прежнему должны носить маски. За отсутствие масок или респираторов предусмотрен штраф — 5 тысяч рублей.

Если у пассажира нет с собой маски, то он может ее приобрести на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», у водителей автобусов и на железнодорожных станциях.

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4 АВГУСТА

- За сутки в Подмосковье скончались три человека с Covid-19. Общее количество смертей в регионе на данный момент превышает 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.