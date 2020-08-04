РИАМО - 4 авг. Российские моряки, летчики, разведчики и ракетчики получат специальные надбавки к окладу, сумма в среднем составит 23 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что надбавка будет введена для отдельных категорий военнослужащих. В целом, выплаты получат около 45 тысяч человек.
По его словам, надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.
Министр потребовал от начальников и командиров обеспечить своевременное установление и выплату надбавки.
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