РИАМО - 4 авг. Российские моряки, летчики, разведчики и ракетчики получат специальные надбавки к окладу, сумма в среднем составит 23 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что надбавка будет введена для отдельных категорий военнослужащих. В целом, выплаты получат около 45 тысяч человек.

«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и РВСН», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны.

По его словам, надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.

Министр потребовал от начальников и командиров обеспечить своевременное установление и выплату надбавки.